У Вінниці удвічі подорожчав проїзд у маршрутках

У Вінниці виконком міської ради підвищив вартість проїзду у маршрутних таксі удвічі - до 10 гривень.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«29 квітня виконком міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі – з 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 грн. Зміна ціни на проїзд, в першу чергу, викликана здорожчанням усіх складових тарифу», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, затверджено тариф 12 грн за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад і на нічному маршруті.

Зазначається, що чинний тариф на проїзд у маршрутних таксі Вінниці діє з 1 липня 2018 року і становить 5-6 грн залежно від маршруту, а також 8 грн за проїзд у нічному маршруті.

Підвищення вартості проїзду міська влада погодила через те, що відбулось значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію COVID-19. Попри це, перевізники зберігають соціальні зобов’язання та продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання – за пів ціни. Також забезпечується безкоштовний проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників АТО та ООС, ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.

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Серед причин здорожчання проїзду також зазначені зростання цін на пальне, комплектуючі та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Фото: Vinbazar.com