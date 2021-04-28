У Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті

У Запоріжжі з 1 травня подорожчає проїзд у комунальних автобусах, трамваях, тролейбусах і маршрутках.

Таке рішення сьогодні, 28 квітня, ухвалив виконком Запорізької міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З 1 травня вартість проїзду в муніципальних автобусах подорожчає з 5 до 7 гривень, у трамваях і тролейбусах - з 4 до 6 гривень, у маршрутних таксі - з 6 до 8 гривень, на окремих маршрутах - до 9-10 гривень.

У мерії відзначили, що востаннє вартість проїзду підвищувалася у 2019 році. Про те, що в Запоріжжі підвищиться вартість проїзду, говорили ще взимку. Спочатку в управлінні транспорту і зв'язку міськради відзначали, що проїзд подорожчає в квітні в середньому на 1 гривню.

Як раніше повідомлялося, пільговий проїзд у міському транспорті був скасований на час карантину. Таке рішення було ухвалене 4 листопада 2020 року під час позачергової сесії міської ради. Програма безкоштовного проїзду для пільгових категорій населення призупинена "до покращення епідемічної ситуації в місті Запоріжжі". В кінці березня запорізькі пенсіонери вийшли на мітинг і вимагали повернути пільговий проїзд.