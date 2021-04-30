СБУ викрила агітаторів, які розганяли в інтернеті заклики проти України

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

У Києві викрито уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватись до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої «публікації» він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах.

Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

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Крім того, слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ судом визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановлено, що вони розповсюджували в мережі публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними в питаннях власної та громадської безпеки через вірогідність диверсій. Щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні.