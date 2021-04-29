Роботи на трасі Чугуїв – Мілове перемістилися в Луганську область

Активні роботи з оновлення траси національного значення Н-26 Чугуїв – Мілове, згідно з програмою Президента «Велике будівництво», ведуться на території Луганщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області.

«Траса Н-26 поєднує Харківщину та Луганщину, а також з’єднує райони Луганської області - одна з головних транспортних магістралей Луганщини. На дорозі Н-26 Чугуїв – Мілове 2020 року вже здали в експлуатацію 68,4 км дороги у Харківській області. Тепер зможемо оновити більше 100 км в Луганській області», - йдеться в повідомленні.

Дорога Н-26 – автомобільний шлях національного значення. Дорога починається в місті Чугуїв (Харківська область), на Луганщині проходить через місто Сватове, села Містки, Калмиківка, Підгорівка, місто Старобільськ, смт Біловодськ і закінчується в смт Мілове на кордоні з Росією.

Контроль за ходом будівництва відбувається як з боку Служби автомобільних доріг у Луганській області, так і збоку незалежних експертів (ТОВ «Ежіс Україна» (Франція)».

Як повідомлялося, масштаб дорожніх робіт у Луганській області за проєктом "Велике будівництво" у 2020 був рекордним за всі роки незалежності України.

У 2021 році Укравтодор планує відремонтувати близько 250 км державних доріг Луганщини. Таким чином, упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним середнім ремонтом на Луганщині охоплено 400 км доріг. Це третина доріг загального користування державного значення.