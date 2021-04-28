У Запоріжжі підприємці вийшли на мітинг і перекрили рух транспорту

У Запоріжжі близько сотні підприємців, які працюють на комунальних ринках міста, вийшли на акцію протесту під стіни міськради.

До мітингарів ніхто з представників влади не вийшов, і вони перекрили рух транспорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це вже друга акція протесту запорізьких підприємців цього тижня.

"Сьогодні ми зібралися під мерією, щоб зустрітися з міським головою Володимиром Буряком. Ми хочемо, щоб він пояснив нам, чому директором КП "Запоріжринок", до якого входить 8 запорізьких ринків, призначений Олег Коломоєць. Ця людина не компетентна, вона не розуміє, як працює підприємство. Після його призначення на ринках стали з'являтися якісь дивні озброєні люди. Ми виходили на мітинг 26 квітня, передали звернення меру, ініціювали створення робочої групи, але нас не хочуть чути і з нами не хочуть зустрічатися", - говорить організатор акції, підприємець "Центрального ринку", член комітету при КП "Запоріжринок" Максим Чорний.

У Запоріжжі підприємці вийшли на мітинг / Фото: Дмитро Смольєнко

Мітинг був несанкціонований, у ньому брало участь близько сотні осіб, що є порушенням карантину. Учасники акції скандували "Мер, виходь", але до них ніхто так і не вийшов, після чого вони вирішили перекрити рух на проспекті Соборному.

Люди ходили пішохідним переходом, заблокувавши рух громадського і приватного транспорту.

Як повідомили Укрінформу в ГУНП в Запорізькій області, правоохоронці зафіксували ряд порушень, але рішення про правову кваліфікацію ще не ухвалено.

Варто зазначити, Олег Коломоєць - учасник АТО, депутат Запорізької міської ради від партії мера "Єднання".