В Одесі чоловік погрожував лікарю пістолетом, за що отримав підозру

У Одесі 34-річний місцевий житель у стоматологічній клініці приклав до скроні лікаря стартовий пістолет і пригрозив йому розправою.

Як передає Укрінформ, про це інформує Одеське районне управління поліції № 1.

«У стоматологічній поліклініці, куди чоловік привів свою п’ятирічну доньку на прийом до лікаря, на плач дитини батько відреагував агресією. Він розпочав із медпрацівниками конфлікт, у розпал якого приклав до скроні одного з них стартовий пістолет і пригрозив розправою. Правоохоронці, оперативно відреагувавши на виклик лікарів, затримали зловмисника та вилучили в нього знаряддя злочину», - йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинення хуліганства чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.