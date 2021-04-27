У Харкові збудують новий онкоцентр

У Харкові за програмою Президента Зеленського «Велике будівництво» будують новий сучасний онкологічний центр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що будівельники вже почали зводити залізобетонний каркас будівлі. Цього року на будівництво онкологічного центру заплановано спрямувати понад 190 млн грн. Це кошти державного та обласного бюджетів.

Онкологічний центр будуватимуть у 4 черги: перша та друга черга – це лікувально-діагностичний корпус. Після будівництва першої та другої черги лікарі зможуть переїхати в нову будівлю. Після цього в третій черзі відбуватиметься демонтаж одного з існуючих корпусів і на його місці буде додатково збудовано два крила лікувально-діагностичного корпусу та центр променевої терапії. Четверта черга передбачає реконструкцію парку, будівництво газової котельні, поліклінічного відділення та харчоблока.

У 2021 році проєктом передбачено виготовлення та монтаж залізобетонного каркасу першої частини лікувально-діагностичного корпусу, влаштування зовнішніх та внутрішніх стін будівлі лікувально-діагностичного корпусу, монтаж віконних блоків, влаштування покрівлі, виконання внутрішніх санітарно-технічних робіт, влаштування систем опалення, облаштування індивідуального теплового пункту, будівництво газової котельні.

«Ми йдемо за графіком, навіть намагаємося випередити його. Для цього підрядна організація погодила сама та змонтувала баштовий кран, він дозволить прискорити темпи будівництва», - розповів директор Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Сергій Жуков.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.