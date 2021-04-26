На Донеччині відновили енергопостачання у 30 населених пунктах

На Донеччині відновили енергопостачання 30 населених пунктів, знеструмлених через аварійні відключення на минулих вихідних.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія «ДТЕК Донецькі електромережі».

Зазначено, що також за вихідні було відновлено енергопостачання 391 трансформаторної підстанції та 52 ліній електропередач.

«За минулі вихідні ми повернули енергопостачання для понад 23 тисяч наших клієнтів. В аварійно-відновлювальних роботах були залучені понад 60 аварійно-відновлювальних бригад. Фахівці компанії продовжують посилене чергування, щоб попередити пов’язані з негодою відключення і ліквідувати можливі аварії», - заявив генеральний директор «ДТЕК Донецькі електромережі» Олексій Дегтярьов.

Читайте також: ДТЕК оскаржує в суді штрафи Антимонопольного комітету на 275 мільйонів

Як повідомлялося, «ДТЕК Мережі» – операційний холдинг, що займається розподілом електроенергії, входить до групи ДТЕК. Заснований у 2018 році; працює у п'яти регіонах України: Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. «ДТЕК Донецькі електромережі» обслуговує лінії електропередачі, трансформаторні підстанції та інші електромережі до кордонів розподілу у Донецькій області.