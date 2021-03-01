Запорізький депутат пов'язує напад з політичною діяльністю

Депутат Запорізької обласної ради "Партія Володимира Буряка "Єднання" Дмитро Майстро впевнений, що напад на нього пов'язаний з депутатською діяльністю.

Про це він розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"О 8.45 я їхав до себе на роботу, в офіс. Побачив підозрілого чоловіка, в капюшоні та масці. Трохи далі, біля гаражів, стояв ще один, третій - біля школи. Я зорієнтувався та хотів піти, але вибіг четвертий чоловік в масці та куртці. Він різко вдарив мене по обличчю, думаю то був кастет. Я закрив обличчя руками, потім був ще удар. Вважаю, що це пов'язано з моєю депутатською діяльністю", - зазначив депутат.

Голова облради Олена Жук на своїй сторінці у Фейсбуці засуджує напад на представника депутатського корпусу.

"Впевнена, що представники правоохоронних органів Запоріжжя приділять цьому інциденту максимум уваги і оперативно знайдуть кривдників. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Бажаю Дмитру одужання!", - йдеться у пості.

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В поліції зазначили, що на теперішній час потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються.

Сам Майстро нагадав, що у лютому на його офіс двічі було скоєно напад.