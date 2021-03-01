У Запоріжжі побили депутата облради

Інформацію підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"Надійшла інформація о 9.20 до відділення поліції № 2. На вулиці Шкільній невідомі побили депутата обласної ради. На місце події виїхало керівництво поліції та СОГ", - повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації. Правоохоронці намагаються встановити особи нападників. Сам постраждалий перебуває в 5-й міській лікарні.

Окрім депутатської діяльності Майстро надає юридичні послуги та має власну юридичну компанію.

Як раніше повідомлялось, в лютому невідомі двічі нападали на громадську приймальню в селищі Кушугум. Тоді Майстро пов'язував напад з його принциповою позицією щодо лікарні у Кушугумі (філія Запорізької районної ЦРЛ), коли йшлося про закриття.