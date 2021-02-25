Одеський суд виніс вирок нападнику на знімальну групу телеканалу – два роки умовно

Суворовський райсуд Одеси виніс вирок нападнику на знімальну групу "Сьомого каналу", який намагався розбити камеру й погрожував фізичною розправою журналістам, що знімали відеосюжет на ринку "Північний" про безакцизний продаж сигарет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кореспондент телеканалу Віктор Надюк у Фейсбуці.

"10 лютого під час зйомки сюжету про незаконну торгівлю підакцизною тютюновою продукцією ми потрапили в неприємну ситуацію з торгівцями на Північному ринку. Бізнесмен Гарік Хачатрян, 1998 року народження, зі своїми родичами напали на нашу знімальну групу, перешкоджаючи зйомці і намагаючись розбити камеру. Відбулося судове засідання, на якому суддя оголосив вирок (...), керуючись ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України – два роки умовно", – зазначив Надюк.

Він додав, що таке швидке реагування поліції й суду є великою рідкістю.

Як повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, "такий турборежим із реагування на інцидент перешкоджання журналістській діяльності став можливим не сам по собі, а завдяки принциповій позиції журналістів "Сьомого каналу" (невідкладно почали інформувати про напад, звернулися до НСЖУ), відповідальному ставленню поліцейських (і місцевого Главку, і столичного Департаменту захисту інтересів суспільства і держави) та позиції місцевої прокуратури".

"З огляду, що обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся, а розслідування було повністю проведено у п’ятиденний термін, суддя Суворовського районного суду Одеси провів засідання у спрощеному провадженні", - зазначив голова НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, НСЖУ закликала Нацполіцію здійснити оперативне розслідування за фактом нападу групи осіб на ринку "Північний" на журналістів "Сьомого телеканалу" Ігоря Гвоздьова та Віктора Надюка, які знімали відеосюжет для проєкту "Нормально" про нелегальну торгівлю сигаретами.

Раніше, 5 лютого, блогер Євген Плінський оприлюднив історію жителя Одеси Дмитра Єгоренка, який марно намагався домогтися від поліції реагування на нелегальну торгівлю сигаретами на цьому ж ринку "Північний". Єгоренка побили і розбили йому автомобіль.