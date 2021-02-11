В Одесі напали на журналістів, які знімали сюжет про безакцизний продаж сигарет

Як передає Укрінформ, НСЖУ закликала Національну поліцію до проведення оперативного розслідування.

"За інформацією одного з авторів проєкту журналістських розслідувань “Нормально” на Сьомому телеканалі Євгена Лисого, молодики перешкоджали зйомці, чіплялися за камеру, лаялись та погрожували журналістам. Знімальна група у складі Ігоря Гвоздева та Віктора Надюка викликала поліцію, написано заяву про перешкоджання, знято побої. Водночас камера та відзнятий матеріал уціліли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив на своїй сторінці у Facebook "солідарність із колегами та закликав Національну поліцію до проведення оперативного розслідування, яке має закінчитися вагомим покаранням нападникам".

Томіленко вважає, що суд уже керуватиметься нещодавно зміненим законодавством, яке передбачає суттєві штрафи».

Раніше, 5 лютого, блогер Євген Плінський оприлюднив історію жителя Одеси Дмитра Єгоренка, який марно намагався домогтися від поліції реагування на нелегальну торгівлю сигаретами на цьому ж ринку "Північний". Єгоренку розбили автівку, побили та погрожували.

Фото: НСЖУ