Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - ЗМІ

На Львівщині поблизу міста Стрий сталася ДТП. За інформацією ЗМІ, її учасником був народний депутат України Олександр Дубінський.

Факт ДТП в коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

«1 березня о 6:20 на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області сталася ДТП за участі двох авто Toyota та Jeep. Зіткнення зареєстроване, наразі встановлюється питання правової кваліфікації. За попередньою інформацією, потерпілих немає, але чекаємо від медиків офіційного підтвердження», - повідомила Добровольська.

Читайте також: На Прикарпатті у смертельну ДТП потрапили чотири авто

ЗМІ повідомляли, що Олександр Дубінський був за кермом автомобіля Toyota, не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталася зіткнення з Jeep.