На Прикарпатті у смертельну ДТП потрапили шість авто

На Прикарпатті у селі Угринів вранці у ДТП потрапили 6 автомобілів.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Фейсбуці.

«26 лютого о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Угринів Угринівської територіальної громади Івано-Франківського району, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі 6 автомобілів», - йдеться в повідомленні управління ДСНС в області.

Як повідомили Укрінформу в Поліції Івано-Франківської області, внаслідок ДТП в Угринові загинула одна людина, ще троє – травмовані. Потерпілих госпіталізували до медзакладу.

На місці події працюють рятувальники і правоохоронці. Поліція порушила кримінальне провадження, з’ясовують усі обставини події.

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.