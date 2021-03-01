На Львівщині через підйом рівня води в річках можливе затоплення будинків

Рятувальники Львівської області попереджають про можливе затоплення господарських споруд через підйом води на річках басейну Західного Бугу.

Про це ГУ ДСНС у Львівській області повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 01–03 березня на річках басейну Західного Бугу очікується продовження поступового підйому рівнів води на 0,1–0,5 м над рівнями. Місцями подальше затоплення заплав», - зазначається в повідомлені.

Рятувальники попереджають, що 1–2 березня на р. Рата на ділянці Волиця–Межиріччя на Львівщині очікується продовження підйому рівнів води на 0,3–0,8 м над рівнем. Це стане причиною затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення та перевищення відміток затоплення госпобʼєктiв, окремих садиб, будинків.

Як повідомлялося, на Львівщині протягом кількох днів в лютому 2021 року випало понад 200% місячної норми снігу.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 1 березня ймовірний мокрий сніг на Правобережжі та крайньому сході, в Карпатах і на Прикарпатті. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; в Карпатах впродовж доби 2-6° морозу. У Львівській області до 8° тепла.