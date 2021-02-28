Пожежа у чернівецькій лікарні: помер другий постраждалий

Уночі помер пацієнт, який постраждав під час вибуху у лікарні у Чернівцях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Унаслідок даної події загинуло 2 особи (друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус, стався хлопок кисневої труби з подальшим горінням. О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події одна особа загинула і одна постраждала.