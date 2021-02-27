Пожежа у лікарні Чернівців: поліція відкрила справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі у лікарні Чернівців, в результаті якої один пацієнт із коронавірусом помер, а інший перебуває у реанімації.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Поліцейські встановили, що загоряння ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімації міської лікарні Чернівців.

"Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого", - додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в одній з палат КНП “Міська лікарня №1” виникла пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт, ще один знаходиться в реанімації.