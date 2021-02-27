У Запоріжжі пройшла акція на підтримку Стерненка

У Запоріжжі на майдані Героїв пройшла акція на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із прапорами, плакатами та парасольками у центрі Запоріжжя зібрались близько півсотні жителів міста, які прийшли підтримати Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців ув'язнення.

"Це продовження акції на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Сьогодні ми вийшли попри дощ і надалі будемо виходити, будемо чекати рішення апеляційного суду", - сказав організатор акції, голова ГО "Солідарна молодь Запоріжжя" Віктор Дерев'янко.

Ще за пів години до початку акції на площу приїхали правоохоронці, які чергували на вході у будівлю Запорізької обласної ради.

Самі учасники акції зазначили, що вдаватись до провокацій не будуть і захід буде мирним.

Людей на мітинг збирали через соціальні мережі, а також запрошували знайомих. Планувалось, що на акцію прийде близько півтори сотні людей, але через погодні умови прийшло втричі менше.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого акції на підтримку Стерненка відбулися в багатьох містах України.