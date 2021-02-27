У Запоріжжі пройшла акція на підтримку Стерненка

У Запоріжжі пройшла акція на підтримку Стерненка

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Укрінформ
У Запоріжжі на майдані Героїв пройшла акція на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із прапорами, плакатами та парасольками у центрі Запоріжжя зібрались близько півсотні жителів міста, які прийшли підтримати Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців ув'язнення.

"Це продовження акції на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Сьогодні ми вийшли попри дощ і надалі будемо виходити, будемо чекати рішення апеляційного суду", - сказав організатор акції, голова ГО "Солідарна молодь Запоріжжя" Віктор Дерев'янко.

Ще за пів години до початку акції на площу приїхали правоохоронці, які чергували на вході у будівлю Запорізької обласної ради.

Самі учасники акції зазначили, що вдаватись до провокацій не будуть і захід буде мирним.

Людей на мітинг збирали через соціальні мережі, а також запрошували знайомих. Планувалось, що на акцію прийде близько півтори сотні людей, але через погодні умови прийшло втричі менше.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого акції на підтримку Стерненка відбулися в багатьох містах України.

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