Лозова на Харківщині – другу добу без води

У м. Лозова на Харківщині через аварію, яка сталася 25 лютого, вже другу добу відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє Лозівська міська рада з посиланням на ДП «Лозоваводосервіс», передає Укрінформ.

«Водозабезпечення Лозової не відновили. КП «Харківводоканал» усунув причину аварійної ситуації на водогоні з Краснопавлівки до Лозової. Ремонтні бригади чергують цілодобово. Наразі триває промивання мережі. Оскільки вода поки що незадовільної якості, ДП «Лозоваводосервіс» не може її прийняти», – говорить директор підприємства «Лозоваводосервіс» Володимир Кириченко.

Зазначається, що у резервуарах цього підприємства залишилася вода лише для надзвичайних випадків, її не вистачить для вечірнього включення. Тому лозівські комунальники чекають на водопостачання з Краснопавлівки. Після його відновлення знадобиться кілька годин для заповнення мережі. Наразі дитсадки, школи та лікарні міста мають необхідні запаси води.

Водогін з Краснопавлівки до Лозової знаходиться на балансі «Харківводоканалу». Його експлуатують вже майже 40 років. У середньому за добу на ділянці протяжністю 30 кілометрів трапляється від 8 до 10 поривів, повідомляють у Лозівській міськраді. Вартість реконструкції водогону перевищує 600 млн грн, таких грошей у місцевому бюджеті немає.

Як повідомляв Укрінформ, на водогоні Краснопавлівка-Лозова 4 та 5 листопада 2020 року також сталося дві аварії, в результаті чого жителі Лозової та кількох довколишніх селищ залишилися без водопостачання на два дні.

Лозова - місто обласного значення з населенням понад 60 тис. осіб. З 2018 року - центр територіальної громади, яка об'єднала 20 територіальних громад (загалом 75 населених пунктів).

Фото: lozovarada.gov.ua