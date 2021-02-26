У Чорному морі спецпризначенці ВМС тренувалися шукати вибухівку

Спецпризначенці ВМС ЗС України відпрацювали водолазні спуски на глибину до 10 метрів і виявлення вибухонебезпечних предметів у Практичній гавані Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяІнформ.

"Головна ідея тренувань – пошук, ідентифікація та виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів в акваторії Одеського порту. Виконання завдань різного ступеня складності проходили в умовах поганої видимості. Адже водолазам важливо вдосконалити навички оперативно діяти в умовах швидкої зміни обстановки, наприклад, долати значні відстані під водою за короткий проміжок часу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на глибині до 10 метрів під водою водолази працювали двійками, виконували завдання з підводного орієнтування, також перевірили функціонування водолазного спорядження та обладнання, яке відповідає вимогам і стандартам НАТО.

Спецпризначенці також відпрацювали дії у складі підрозділу водолазної станції, зокрема у разі виникнення позаштатних ситуацій та необхідності надання допомоги водолазу.