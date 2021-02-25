Під час розбирання руїн давно згорілої місцевої лікарні жителі села Нові Млини (Чернігівщина) виявили, що частина внутрішніх стін зроблена з ікон.

Про це повідомила Спілка православних журналістів, передає Укрінформ.

"Лікарня в Нових Млинах згоріла ще 16 років тому, але руїни почали розбирати тільки зараз. Виявилося, що деякі з внутрішніх стін лікарні зроблені з ікон", - ідеться у повідомленні.

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У селі припускають, що в лікарняні стіни ікони сховали прихожани дерев’яної Миколаївської церкви XVIII сторіччя, що була зруйнована в 1930-х роках. Тепер їх хочуть передати в місцевий Свято-Троїцький храм.

У стінах згорілої лікарні на Чернігівщині знайшли стародавні ікони / Фото з сайту spzh.news

Зазначається, що після знахідки співробітники лікарні згадали про незвичайного пацієнта з 1990-х, який молився "на стіни". Його син розповів, що Павло Льодок був священиком, який зазнав репресій.