СБУ блокувала на Львівщині «ботоферми», якими керували з РФ

Про це повідомила ГУ СБУ Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих «ботоферм». Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу. Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону», - зазначено у повідомлені.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв Укрінформ, раніше кіберфахівці та слідчі СБУ блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох «ботоферм», через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів.