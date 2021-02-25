У дитсадку Тернополя - спалах кишкової інфекції

У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію, з них дві дитини перебувають у лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“24 лютого у м. Тернопіль в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтверджено захворювання на гостру кишкову інфекцію у 6 дітей (2014 – 2018 р.н.), з них 2 дитини перебуває на стаціонарному лікуванні та 4 дітей лікуються амбулаторно”, - йдеться у повідомленні.

Стан здоров’я хворих задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого у селі Джурин на Тернопільщині серед вихованців дитячого садочку зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 9 дітей, з них 2 госпіталізовані.