У Луцьку - спалах сальмонельозу в студентському гуртожитку

У Луцьку зафіксували спалах сальмонельозу в гуртожитку Луцького національного технічного університету: п'ятеро студентів потрапили до лікарні.

Про це повідомляє ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», передає Укрінформ.

Як інформують у ВОЛЦ, студентів госпіталізували 7 лютого із симптомами гострої кишкової інфекції, у стані середньої важкості. Причину захворювання (сальмонела) встановили за результатами бактеріологічного обстеження.

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Епідеміологічне розслідування показало, що спалах має побутовий характер: захворілі вживали привезені з дому м’ясні страви домашнього приготування. Зі слів студентів, страви зберігалися в холодильнику. В їдальнях і інших закладах громадського харчування постраждалі не харчувалися.