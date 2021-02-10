У Луцьку - спалах сальмонельозу в студентському гуртожитку
Укрінформ
У Луцьку зафіксували спалах сальмонельозу в гуртожитку Луцького національного технічного університету: п'ятеро студентів потрапили до лікарні.
Про це повідомляє ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», передає Укрінформ.
Як інформують у ВОЛЦ, студентів госпіталізували 7 лютого із симптомами гострої кишкової інфекції, у стані середньої важкості. Причину захворювання (сальмонела) встановили за результатами бактеріологічного обстеження.
Епідеміологічне розслідування показало, що спалах має побутовий характер: захворілі вживали привезені з дому м’ясні страви домашнього приготування. Зі слів студентів, страви зберігалися в холодильнику. В їдальнях і інших закладах громадського харчування постраждалі не харчувалися.