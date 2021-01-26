В Одеській області на сальмонельоз захворіли 11 вихованців дитсадка

У Чорноморську Одеської області правоохоронці розслідують спалах сальмонельозу у дошкільному закладі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одещини.

"Інформацію про спалах інфекційної хвороби в одному з дитсадків міста Чорноморськ правоохоронці виявили на одеському інформаційному ресурсі в ході моніторингу соціальних мереж. За словами представників ДУ "Лабораторний центр МОЗ на водному транспорті", зареєстровано одинадцятеро хворих, двох із них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Читайте також: В Україні виявили сальмонелу у курячих крильцях з Польщі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі працівники поліції з’ясовують всі обставини події.