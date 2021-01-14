В Україні виявили сальмонелу у курячих крильцях з Польщі

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів виявила сальмонелу в курячих крильцях, які завезли в Україну з Польщі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення у Фейсбуці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

«Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер \ брокер: Nowaco A/S, Aalborg ) та до України (отримувач: ТОВ «Агропобутсервіс», вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як зазначили у відомстві, відповідно до рахунку-фактури із Республіки Польща, на українське підприємство "Агропобутсервіс" було направлено заморожену курячу печінку.

Держпродспоживслужба зобов'язала вилучити з обігу ці харчові продукти і мають бути вилученні з обігу. У термін не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.

Як повідомлялося, сальмонельоз – інфекційне кишкове захворювання, збудниками якого є різні види бактерій роду Salmonella. Симптомами сальмонельозу є підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, нездужання, біль у животі, нудота, блювання, діарея.

Великий відсоток випадків зараження людей відбувається через продукти харчування – яйця, м’ясо птахів, тварин, риби, а також готові продукти, що не підлягають термічній обробці – салати, фрукти, кондитерська продукція.