Загибель птахів в Асканії: експертизу проведуть протягом тижня

Експертиза з метою з'ясування причин загибелі птахів у заповіднику «Асканія-Нова» має бути проведена протягом тижня.

Про це повідомив перший заступник голови Держпродспоживслужби Владислав Седик після наради у Херсонській ОДА, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Ми ведемо перемовини з Інститутом токсикології МОЗ. Це спеціалізована установа, яка має акредитацію і володіє референтними методами у питанні визначення токсичності. Ми зараз відправляємо туди (тіла птахів - ред.), щоб підтвердити - або не підтвердити факт токсичної дії саме хімічних речовин», - сказав Седик.

За його словами, ці дослідження будуть у пріоритеті, тому можна говорити про отримання результату через декілька днів, максимум – тиждень.

Посадовець також зазначив, що доки немає висновку лабораторії, не можна нікого звинувачувати та робити припущень.

Як повідомляв Укрінформ, на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» у січні 2021 року гинули журавлі. За однією з версій слідчих, птахи могли гинути через оброблене хімікатами зерно, яке посіяли фермери на навколишніх полях. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу.

Згодом, 23 лютого, до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшло повідомлення від директора заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби у дендропарку та озерах на території зоопарку виявили 187 трупів птахів, серед них червонокнижну качку огар.