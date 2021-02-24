Загибель птахів у Асканії: стали відомі результати перших досліджень

Перші дослідження причин загибелі птахів у заповіднику «Асканія-Нова», про яку стало відомо 23 лютого, засвідчили відсутність у них високопатогенного грипу птиці.

Про це заявила очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

«Держпродспоживслужба проводить перевірку для з’ясування причини випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику «Асканія-Нова»... Наразі відібрана загибла птиця та відправлена на декілька досліджень. Перші дослідження виявили відсутність високопатогенного грипу птиці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здійснено відбір проб з відкритих водойм, годівниць та складів зберігання кормів в «Асканії-Нові». Проби направлено на експертизу.

Крім того, стосовно отруєння на території заповідника 218 сірих журавлів у січні, у Держпродспоживслужбі зазначили, що за результатами розтину та хіміко-токсикологічних досліджень, «птахи загинули від набряку легень, внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною з антикоагулянтним ефектом».

За словами Магалецької, державні фітосанітарні інспектори здійснили виїзд до 49 суб’єктів господарювання поряд із заповідником. На 27 суб’єктах виявлені порушення законодавства у сфері захисту рослин.

«Перевірки здійснювалися з виїздом на поля для виявлення залишків отруйних принад, які використовують для боротьби з гризунами. Відібрані зразки залишків отруйних принад з полів двох підприємств було направлено на визначення заборонених до використання пестицидів на основі фосфіду цинку. Їх не виявлено», - зазначають у відомстві.

Водночас на восьми підприємствах перевірки провести не вдалося через відсутність допуску. Розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» у січні 2021 року гинули журавлі. За однією з версій слідчих, птахи могли гинути через оброблене хімікатами зерно, яке посіяли фермери на навколишніх полях. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» КК.

23 лютого до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби виявили в дендропарку та озерах на території зоопарку 187 трупів птахів, серед них червонокнижну качку огар.

Фото: facebook.com/dpsskherson