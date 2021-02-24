У Новограді-Волинському покажуть 3D-фігуру Лесі Українки

У Літературно-меморіальному музеї Лесі Українки у Новограді-Волинському на Житомирщині покажуть виготовлену за новітніми технологіями реалістичну фігуру письменниці у форматі 3D.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Новоград-Волинська міська рада.

«25 лютого, у день 150-річчя від народження Лесі Українки, в Новоград-Волинському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки буде представлено ЗD-експонат постаті видатної землячки. Унікальний експонат виготовлено за новітніми технологіями з використанням кібершкіри, що в деталях зображає Лесю Українку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експонат передав Музей становлення української нації.

Його експонуватимуть упродовж дня 25 лютого. Вхід у музей буде безкоштовним, як і можливість сфотографуватися з Лесею Українкою.

Як повідомлялося, 25 лютого відзначають 150-річчя Лесі Українки.

Фото: Новоград-Волинська міська рада