До 150-річчя Лесі Українки на пам’ятники у Дрогобичі вдягнули краватки

У Дрогобичі Львівської області на пам’ятники визначним діячам вдягнули червоні краватки-метелики, аби створити святкову атмосферу до відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу директор туристично-інформаційного центру м. Дрогобич Ігор Чава.

«Всі вітають Лесю Українку, але ми вирішили це зробити по-особливому. На пам’ятниках Юрію Дрогобичу, Івану Франку, Тарасу Шевченку, Степану Бандері, а також на погруддях В’ячеславу Чорноволу, Адаму Міцкевичу та Василю Стефанику з’явилися червоні "метелики", які чоловіки одягають до фраків. Так чоловіки-пам'ятники прикрасилися, щоб привітати Лесю з днем народження», - зазначив Чава.

У Дрогобичі на пам’ятники визначним діячам вдягнули краватки / Фото: Туристично-інформаційний центр м. Дрогобич

Біля кожного монумента також встановили таблички з текстами-привітаннями для ювілярки, написаними в стилі відповідного діяча.

У Дрогобичі пам’ятника Лесі Українці немає, тому містяни, які хочуть вшанувати поетесу, зможуть принести квіти до будь-якого пам’ятника і долучитися до святкування ювілею.