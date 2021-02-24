У Харкові сесія міськради припинила повноваження Кернеса

Депутати Харківської міської ради під час третьої сесії восьмого скликання голосуванням достроково припинили повноваження мера Харкова Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет Верховної Ради звернувся до Харківської міської ради з проханням надіслати рішення про взяття до відома факту смерті міського голови Геннадія Кернеса. У зв’язку з його смертю в Харкові мають бути призначені перевибори міського голови", - зазначив головуючий на сесії секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, звертаючись до депутатів з проханням голосовувати.

Присутні на сесії 83 депутати одностайно підтримали цю пропозицію.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова з проханям надіслати усі необхідні документи щодо призначення нових виборів мєра Харкова, у тому числі, копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про зяття до відома факту смерті міського голови.

У ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

23 грудня Геннадій Кернес похований на Алеї почесних громадян на 2-му міському кладовищи.