У Харкові на фасаді мерії встановлять меморіальну дошку Кернесу

Меморіальну дошку померлому меру Харкова Геннадію Кернесу встановлять на фасаді Харківської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, посилаючись на рішення міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, передає Укрінформ.

«Засідання комісії пройшло під головуванням першого заступника Харківського міського голови Олександра Новака. Члени комісії розглянули два питання щодо встановлення меморіальних дощок. Одну з них встановлять Геннадію Кернесу - Харківському міському голові у 2010-2020 рр., кавалеру ордена «За заслуги» III ступеня і ордена «Патріот Вітчизни», - йдеться у повідомленні.

Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міськради на площі Конституції, 7.

За словами Новака, пам'ятний знак колишньому міському голові відкриють за позабюджетні кошти.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

23 грудня Кернеса поховали у Харкові на 2-му міському цвинтарі.