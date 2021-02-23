У Харкові на фасаді мерії встановлять меморіальну дошку Кернесу
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, посилаючись на рішення міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, передає Укрінформ.
«Засідання комісії пройшло під головуванням першого заступника Харківського міського голови Олександра Новака. Члени комісії розглянули два питання щодо встановлення меморіальних дощок. Одну з них встановлять Геннадію Кернесу - Харківському міському голові у 2010-2020 рр., кавалеру ордена «За заслуги» III ступеня і ордена «Патріот Вітчизни», - йдеться у повідомленні.
Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міськради на площі Конституції, 7.
За словами Новака, пам'ятний знак колишньому міському голові відкриють за позабюджетні кошти.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.
23 грудня Кернеса поховали у Харкові на 2-му міському цвинтарі.