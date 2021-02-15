Харківська міськрада планує 24 лютого припинити повноваження Кернеса

У Харкові на черговій сесії, призначеної на 24 лютого, офіційно припинять повноваження померлого у ніч на 17 грудня 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Розпорядження секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова про скликання третьої сесії Харківської міськради VIII скликання 24 лютого опубліковано на сайті міської ради, повідомляє Укрінформ.

Як йдеться у розпорядженні, питання дострокового припинення повноважень Кернеса - перше у порядку денному сесії.

Усього на сесії розглянуть 66 питань, включаючи "Різне”. Серед питань порядку денного - затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", в якому передбачать можливість присвоєння звання у випадку смерті міського голови, а також затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2020 рік, плану роботи міськради на 2021 рік, внесення змін до положень виконавчих органів, змін до генерального плану, бюджету Харкова, а також низки міських програм (зокрема, програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку).

Крім того, депутати також підготують два звернення - від фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків" та від імені Харківської міськради. Поки що про тему звернень не йдеться.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2020 року на сесії Харківської міської ради нового скликання депутати проголосували за увічнення пам'яті ексмера Харкова Кернеса, але без конкретних пропозицій.

8 лютого у Харківській міськраді підготували зміни до Положення про почесних громадян міста Харкова: до пункту 1.4. Положення додали речення: "У виключних випадках звання "Почесний громадянин міста Харкова" може бути присвоєно посмертно особам, які були обрані на посаду Харківського міського голови.

2 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до секретаря Харківської міської ради Терехова з проханням надіслати усі необхідні документи щодо призначення нових виборів мера Харкова, у тому числі копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Тоді ж секретар Харківської міськради Терехов зазначив, що питання про присвоєння померлому меру Кернесу статусу Почесного громадянина міста Харкова буде вирішено після того, як будуть внесено зміни до Положення про такі звання, яке поки що не передбачає подібного статусу для померлих.

У ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

23 грудня Кернеса поховали у Харкові на 2-му міському цвинтарі, на Алеї почесних харків'ян.