У Запоріжжі на акції вимагають звільнення Стерненка

У Запоріжжі на майдан Героїв прийшли близько пів сотні активістів підтримати засудженого до 7 років ув’язнення Сергія Стерненко.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники акції тримають державні прапори, плакати з написами: "7 років кожному з нас", "Сьогодні - його, завтра усіх нас. Стерненку волю!".

"Те, що зараз відбувається із Стерненком, є відвертим судилищем. Судилищем над громадянином України, який має проукраїнські погляди, людиною, яка захищала Одесу. Людиною, яка намагалася культурно зміцнити Одесу і всю південну Україну. Це відверто сфабрикована справа. Цю людину сьогодні засудили на 7 років із конфіскацією майна. Я вважаю, що такого бути в нашій країні не повинно бути, щоб людину за її погляди садили. Ми не в Росії. Ми вимагаємо звільнення Стерненка", - наголосив оранізатор акції голова ГО "Солідарна молодь" Віктор Дерев’янко.

Акція проходить у форматі відкритого мікрофону. На заході також чергують медики та правоохоронці.

У Запоріжжі вимагають «Волю Стерненку» / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція запланована під Офісом Президента на Банковій.