У Володимирі-Волинському випадково знайшли підземелля XVIII сторіччя

У Володимирі-Волинському в суботу, 20 лютого, поблизу будівлі міської ради утворилося провалля. Після обстеження з'ясувалося, що воно веде до підземелля, орієнтовно XVIII сторіччя.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради Володимира-Волинського.

"Оскільки там (у проваллі. - ред.) помітили цегляну кладку, було вирішено звернутись за консультацією до спеціалістів. 23 лютого на запрошення працівників історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир" до Володимира-Волинського прибув науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк", - зазначили в міськраді.

Під час обстеження фахівці зафіксували наявність підземного архітектурного-археологічного об'єкта розмірами 6,3х4,2 м та висотою до 2,5 м.

Приміщення обмуроване випаленою цеглою розмірами 29х15,5х6,5 см, склепіння циліндричне та хрещате.

Також виявлено господарські ніші, повітряні продухи та прохід, що, ймовірно, з'єднує об'єкт з іншими підземеллями.

Наразі складено акт обстеження і надані рекомендації щодо подальших робіт, але зрозуміло, що об'єкт потребує ґрунтовнішого дослідження, зауважили в мерії.

Фото: volodymyr.rayon.in.ua