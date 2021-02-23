Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками

У Добропіллі на Донеччині 15-річна дівчина випила пігулки, щоб пропустити шкільні заняття, і отруїлася.

Як передає Укрінформ, про це 23 лютого повідомили в поліції Донецької області.

Зазначається, що до правоохоронців Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою «швидкої допомоги» доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням.

У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки, які взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала «швидку».

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.

Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою «спроба самогубства» Кримінального кодексу України.