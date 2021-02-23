На Прикарпатті від коронавірусу помер командир роти гірсько-штурмової бригади

На Прикарпатті від COVID-19 помер командир роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Федорчук.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє 10-та гірсько-штурмова бригада ЗСУ у Фейсбуці.

«Сьогодні ми прощаємось зі старшим лейтенантом Юрієм Федорчуком, молодою, життєрадісною людиною, який провів не одну ротацію на війні. Людиною, яка має беззаперечний авторитет серед командирів та особового складу роти, якою він командує. ... Людиною, яка пережила війну, але не змогла тут, в тилу, перемогти коронавірус», - йдеться у дописі.

Відомо, що військовий перебував на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні міста Івано-Франківськ.

Окрема гірсько-штурмова бригада - тактичне формування Сухопутних військ ЗСУ оперативного командування «Захід», що сформована в Івано-Франківській області у місті Коломия. Головним завданням частини є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості.

Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада/Facebook