Злітну смугу вінницького аеропорту реконструюють цьогоріч

Злітну смугу вінницького аеропорту реконструюють цьогоріч

Велике будівництво
Укрінформ
Реконструкція злітної смуги вінницького аеропорту, внесеного до переліку мережі майбутніх регіональних авіахабів, розпочнеться вже цьогоріч.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА.

«Розбудова мережі регіональних авіахабів на державному рівні включена до планів «Великого будівництва», як об’єкти довгострокових інвестицій в інфраструктуру. Серед 16 аеропортів, які передбачається збудувати і оновити, і наш, вінницький. Причому запланована реконструкція злітної смуги летовища розпочнеться вже цьогоріч», - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що міжнародний аеропорт «Вінниця» працює з 1983 року. Наразі це єдиний функціонуючий сертифікований міжнародний аеропорт Центральної України, інших таких летовищ у радіусі 150 км немає.

Головна проблема вінницького летовища - недостатня опорна здатність покриттів злітно-посадкової смуги, яка призводить до обмеження злітно-посадкових операцій літаків класу Боїнг737-800 та Єірбас-320 до 14 на тиждень. А також застаріле аеродромне обладнання, яке не відповідає вимогам міжнародних авіакомпаній.

Востаннє реконструкція потужностей міжнародного аеропорту «Вінниця» відбувалася 2008 року.

Кабмін ухвалив зміни постанови КМУ №126 від 24.02.2016 року про бюджетне фінансування двох черг проєкту реконструкції аеродрому у Вінниці в обсязі 1,577 млрд грн на 2021-2023 роки, в тому числі 604,27 млн грн на 2021 рік. Прогнозований початок фінансування проєкту - квітень-травень поточного року.

Аеропорт «Вінниця» має унікальне розташування із зоною обслуговування - 10 областей України та північні райони Молдови, де проживає понад 6 млн осіб. Підтверджена здатність вінницького аеропорту надавати безпечні та якісні послуги за міжнародними стандартами, завдяки чому на 2021 рік заплановане відновлення рейсів з Тель-Авівом на регулярній основі від МАУ та традиційної щорічної чартерної програми на Рош-Ха-Шана для паломників до Умані, а також низки нових регулярних маршрутів від провідного Європейського лоукосту.

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Як повідомляло агентство, у понеділок під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що програма реконструкції і будівництва регіональних аеропортів в Україні включає загалом 16 міст і розрахована на кілька років. Цьогоріч планується початок реконструкції злітно-посадкових смуг аеропортів Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомира та Вінниці, завершення реконструкції аеропортів у Херсоні й Миколаєві.

Цього року планують виділити з держбюджету 2,4 млрд грн на розвиток регіональних аеропортів, з них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво летовища в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім того, 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.

Фото з відкритих джерел

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