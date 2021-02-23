Злітну смугу вінницького аеропорту реконструюють цьогоріч

Реконструкція злітної смуги вінницького аеропорту, внесеного до переліку мережі майбутніх регіональних авіахабів, розпочнеться вже цьогоріч.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА.

«Розбудова мережі регіональних авіахабів на державному рівні включена до планів «Великого будівництва», як об’єкти довгострокових інвестицій в інфраструктуру. Серед 16 аеропортів, які передбачається збудувати і оновити, і наш, вінницький. Причому запланована реконструкція злітної смуги летовища розпочнеться вже цьогоріч», - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що міжнародний аеропорт «Вінниця» працює з 1983 року. Наразі це єдиний функціонуючий сертифікований міжнародний аеропорт Центральної України, інших таких летовищ у радіусі 150 км немає.

Головна проблема вінницького летовища - недостатня опорна здатність покриттів злітно-посадкової смуги, яка призводить до обмеження злітно-посадкових операцій літаків класу Боїнг737-800 та Єірбас-320 до 14 на тиждень. А також застаріле аеродромне обладнання, яке не відповідає вимогам міжнародних авіакомпаній.

Востаннє реконструкція потужностей міжнародного аеропорту «Вінниця» відбувалася 2008 року.

Кабмін ухвалив зміни постанови КМУ №126 від 24.02.2016 року про бюджетне фінансування двох черг проєкту реконструкції аеродрому у Вінниці в обсязі 1,577 млрд грн на 2021-2023 роки, в тому числі 604,27 млн грн на 2021 рік. Прогнозований початок фінансування проєкту - квітень-травень поточного року.

Аеропорт «Вінниця» має унікальне розташування із зоною обслуговування - 10 областей України та північні райони Молдови, де проживає понад 6 млн осіб. Підтверджена здатність вінницького аеропорту надавати безпечні та якісні послуги за міжнародними стандартами, завдяки чому на 2021 рік заплановане відновлення рейсів з Тель-Авівом на регулярній основі від МАУ та традиційної щорічної чартерної програми на Рош-Ха-Шана для паломників до Умані, а також низки нових регулярних маршрутів від провідного Європейського лоукосту.

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Як повідомляло агентство, у понеділок під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що програма реконструкції і будівництва регіональних аеропортів в Україні включає загалом 16 міст і розрахована на кілька років. Цьогоріч планується початок реконструкції злітно-посадкових смуг аеропортів Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомира та Вінниці, завершення реконструкції аеропортів у Херсоні й Миколаєві.

Цього року планують виділити з держбюджету 2,4 млрд грн на розвиток регіональних аеропортів, з них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво летовища в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім того, 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.

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