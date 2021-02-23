Прикарпаття. Резерв останньої надії

Як реагують на погіршення епідситуації з COVID-19 в Івано-Франківській області

На Прикарпатті у селищі Богородчани COVID-пацієнтів готовий приймати польовий госпіталь. Його розгорнули за два дні, попри те, що для налагодження роботи такого шпиталю необхідно більше тижня.

ГОТОВНІСТЬ ЗА НІЧ

Рішення про розгортання мобільного госпіталю влада Прикарпаття ухвалила 17 лютого на позачерговому засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС. Причина – високий ріст захворювання на коронавірус. При цьому лікарів злякала не лише велика кількість інфікованих, а й велика кількість тих, кого необхідно було госпіталізувати в медзаклади. Тоді вже кілька лікарень Прикарпаття були заповнені майже на 100%, у деяких для хворих бракувало кисню, тому термін для розгортання мобільного госпіталю на Прикарпатті був визначений «негайно».

Для узгодження роботи обласних та центральних служб знадобились два дні, бо госпіталь прибув на Прикарпаття в ніч на 20 лютого. Мобільний шпиталь почали розгортати на території Богородчанської ЦРЛ за участі 40 рятувальників, які прибули до селища зі столиці. Кажуть, їм на допомогу стали прикарпатські фахівці Служби ДСНС і жодних проблем для відкриття шпитальних модулів на 120 ліжко-місць не було.

«У нас люди працювали у три зміни. Фактично за одну ніч вдалося привести в готовність мобільний госпіталь. Тут є змонтовані 24 палати для хворих, які вже дезінфікували. Є окремі санітарні модулі, де будуть переодягатись лікарі, є реанімаційне відділення та господарський модуль, де знаходяться засоби забезпечення для медперсоналу», – стверджує голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Андрій Бойчук

За його словами, за останню добу динаміка захворювання на COVID в області трішки впала. Якщо три дні поспіль на Прикарпатті реєстрували понад 700 хворих, то сьогодні – трохи більше як 500.

«Цей модуль розгорнутий як резервний. Якщо епідситуація перетне ту межу, коли вже не буде місця в цій Богородчанській лікарні та інших стаціонарах, тоді хворих привозитимуть у цей мобільний госпіталь. Неправильно було б одну лікарню завантажувати на всі 100%, бо може утворитися колапс. Хворих везуть туди, де нині більше місць і де можуть надати більш якісну допомогу. Зараз динаміка захворювання трішки впала, хоча це може бути пов’язано з вихідними», – зауважив Андрій Бойчук.

УМОВИ КРАЩІ, НІЖ У СТАЦІОНАРІ

Насправді у Богородчанській громаді різке зростання хворих на коронавірус помітили ще 10 днів тому. Не чекаючи жодних карантинних обмежень і вказівок з області, місцева влада селища негайно закрила всі школи й дитсадки.

«У Богородчанській лікарні розгорнуто 80 ліжок для хворих на коронавірус. Всі вони зайняті. Сьогодні додатково розгортають ще 20 ліжко-місць і на них вже чекають хворі. Якщо ми говоримо про динаміку захворювання на COVID-19, то цей госпіталь – вимушений крок, наш резерв останньої надії. Насправді, тут умови набагато кращі, ніж у нас в стаціонарі. Бо в лікарні поки немає можливості поставити ортопедичне ліжко, монітор контролю стану пацієнта, кисневий концентратор та інше, що змонтовано в цих модулях», – зізнається Богородчанський селищний голова Ростислав Заремба.

Він розповідає, що жодних підстав боятися холоду в цих модулях немає. Ще до монтажу апаратури, температура повітря в них сягала +24. А саме обладнання дозволяє постійно бачити на моніторах сатурацію кожного хворого, його пульс та артеріальний тиск.

«Тут є теплові дизель-генератори, які розміщені позаду наметів. Кожний із них розрахований на обігрів 400 кВ метрів площі. Температуру повітря контролюють датчики. Апаратура може додавати тепло, якщо ззовні холодно, або ж його зменшувати. На ранок у наметах було 22-24 градусів тепла», – стверджує Ростислав Заремба.

«Там достатньо тепло. Біля кожного ліжка є кисневий концентратор і біотуалети. Плюс два апарати ШВЛ у реанімаційному модулі», – стверджує генеральний директор КНП «Богородчанська центральна лікарня» Іван Коляджин. Саме він буде опікуватися цим мобільним госпіталем, а тому питання медичних кадрів, яке ще в суботу було без відповіді, нині, каже, повністю вирішено.

«Ми сьогодні відправили всі документи для контрактування в НСЗУ (Національна служба здоров’я України – авт.) на 19 бригад, в тому числі 6 бригад – для обслуговування цього госпіталю. Госпіталь і лікарню будуть обслуговувати 245 медиків. Сьогодні є вже 7 реаніматологів плюс ще два фахівці, які переходять до нас завдяки співпраці з медуніверситетом – і цього достатньо. До п’ятниці ми доукомплектуємо в лікарні всі 250 ліжко-місць. Мобільний госпіталь нам допоміг укомплектувати 10 ліжок в реанімаційному відділенні лікарні, бо ми отримали від нього апарати ШВЛ. Поки цього нам достатньо», – зазначає Іван Коляджин.

До мобільного госпіталю доправлятимуть хворих на коронавірус не лише з Богородчанської громади, але й з усіх районів Прикарпаття. Найперше пацієнти потраплятимуть до госпітального відділення, де знаходиться приймальний покій, пост медичної сестри, палата інтенсивної терапії та дві палати, в які переводитимуть хворих після реанімації.

«Додатково тут перевірять анамнез хвороби і тоді прийматимуть рішення, куди пацієнта направити. Медичний пост тут працюватиме цілодобово для спостереження за хворими по всіх життєвих показниках. Блок інтенсивної терапії може надати більш кваліфіковану меддопомогу у випадку її необхідності», – говорить начальник медичного відділення ДСНС України Юрій Попов.

"ЗАЛІКОВАНІ" ПАЦІЄНТИ, АБО КОЛИ АНТИБІОТИК ШКОДИТЬ

Сьогодні на Прикарпатті ковід-пацієнтів приймають 26 лікарень. Якщо у суботу 7 із них були заповнені майже на 100%, то сьогодні їх кількість поменшала. За тиждень на Прикарпатті планують розгорнути додатково ще 730 ліжко-місць. Для цього до списку COVID-лікарень додадуть Верховинську, Заболотівську та Богородчанську. Відтак, поки що залучати мобільний госпіталь немає потреби.

«Три-чотири лікарні в області залишаються завантаженими на 100%. Забезпеченість киснем наших медзакладів складає близько 78%. Чим більше ми розгортаємо сьогодні додаткових ліжко-місць, тим далі цей відсоток може зменшуватись, але ми досягнемо необхідного рівня забезпечення кисневою терапією, бо в області для цього проводять всі необхідні заходи. Цей модуль – це наші додаткові ліжко-місця», – зазначає головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

Руслан Савчук

За його словами, нині в області близько 2,5 тисячі людей лікують коронавірусну інфекцію у стаціонарних відділеннях. Загалом, активно хворих є майже 11 тисяч, і багато людей долають недугу вдома.

«У поліклініках і лікарнях із забором матеріалу для тестування на коронавірус зараз не мало б бути жодних проблем. Ми безкоштовно надали туди 45 тисяч наборів для забору матеріалу для ПЛР-дослідження. Найближчим часом ми плануємо придбати ще 48 тисяч таких комплектів. Експрес-тести на антиген, які сьогодні отримали лікарні, майже у 100% випадках підтверджують ПЛР-тестуванням. Щойно отримаємо додаткову кількість цих експрес-тестів, їх теж передамо у поліклініки», – зазначає Руслан Савчук.

Карантинні заходи, наголошує Руслан Савчук, з 22 лютого в області значно посилили. Якщо початкові школи та дитсадки в багатьох населених пунктах продовжують працювати, то дистанційне навчання для учнів 5-11 класів, яке триває другий тиждень поспіль, є всі підстави продовжити і після 1 березня, бо останні тижні на коронавірус хворіють близько 30 дітей. Але й цих заходів буде замало, каже Руслан Савчук, щоб повністю розірвати ланцюг інфікування.

«Єдине , що нам потрібно сьогодні – це усвідомлення того, що необхідно мінімізувати свої контакти, частіше мити руки і дотримуватись маскового режиму в будь-якому закладі, де б ми не перебували», – переконаний Руслан Савчук.

Поки журналістам розповідають і показують мобільний госпіталь, до нього з Богородчанської лікарні виходить лікарка-інфекціоніст Христина Возняк. Зізнається, хоче теж поглянути на сучасну апаратуру.

«Якщо говорити про карантинні заходи, то їх потрібно дотримуватись. А це – соціальна дистанція, маски носити не під носом і користуватись рукавичками на ринку чи в магазинах… Усі наші хворі – важкі. Легких ми не приймаємо, вони лікуються амбулаторно. Якщо порівняти з пацієнтами, які сюди поступали навесні, то сьогодні поступають набагато тяжчі хворі. Багато з них – заліковані», – розповідає лікарка.

Питаю, що значить «заліковані»?

«Найбільша помилка людей – у тому, що вони в перші дні приймають одразу антибіотики. А вже за 2-3 дні поступають до нас з дуже важкими пневмоніями. Не можна при вірусі приймати антибіотики. Треба, найперше, забезпечити собі самоізоляцію, багато пити, вітаміни групи С, Д, цинк. Противірусні нині не допомагають. Якщо людина ослаблена, має цукровий діабет чи гіпертонічну хворобу, то необхідно її обстежувати. А це означає – зробити КТ, або рентген. Тоді вже можна починати лікування антибіотиками, але легшими, а не відразу 4-го покоління… Ще треба людям консультуватися з лікарями. Найперше – з сімейними, а вже потім з інфекціоністами», – говорить Христина Возняк.

ЧЕКАЮ ЩЕПЛЕННЯ І ЗРОБЛЮ СВІТЛИНУ

Вона зізнається, що сама хворіла на коронавірус двічі. Досі, каже, нюх, а це вже 6-ий місяць, повністю не відновився, смак спотворений. Єдине – що перенесла хворобу без пневмонії.

«Тепер я можу їсти часник без проблем (сміється – авт.). Чи буду вакцинуватись? Звичайно. А чого ні? Буду в числі перших. У казки про побічні дії вакцини я не вірю і навіть цього у соцмережах не читаю», – зізнається лікарка і додає: щойно буде щепитись від COVID-19, сфотографується і викладе світлину, аби всім показати своє ставлення до вакцинації, яку обов’язково буде рекомендувати своїм пацієнтам.

Як повідомляло агентство, в Івано-Франківській області з 22 лютого через високий ріст захворювання на COVID-19 обмежили роботу закладів харчування, дозволили роботу лише на виніс. В області закрили кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади і заборонили проводити будь-які масові заходи. На в’їзді та виїзді з населених пунктів Прикарпаття розгорнули роботу 16 блокпостів, з яких 5 працюватимуть цілодобово. Тут подорожуючим вимірюватимуть температуру тіла й, у разі її підвищення, людей зупинятимуть і радитимуть звернутись до лікаря.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ