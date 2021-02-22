Україна «тане»: де очікують найбільшу відлигу

В Україні 23 лютого невеликий сніг очікується лише у східних областях, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця; в західних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у західних областях, на Одещині та Миколаївщині 4-9° тепла; у північно-східній частині вночі та вдень 10-15° морозу", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу, на Київщині вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° морозу.

Згідно з прогнозом, 24 лютого у більшості північних та центральних областей невеликий сніг, вдень з дощем; на решті территорії без істотних опадів; температура у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, ніпропетровській областях вночі 11-16° морозу, на Луганщині до 21° морозу, вдень 4-9° морозу; у західних областях вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла (на Закарпатті та місцями Прикарпатті 10-12°); на решті территорії вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Одещини до 5° тепла.

25 лютого без істотних опадів; температура у східній частині вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в західних областях вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

На Правобережжі місцями туман.На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, 24 лютого на Лівобережжі південний, 7-12 м/с.

У столичному регіоні 24 лютого невеликий сніг, вдень з дощем; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 25 лютого без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики 26-27 лютого в Україні істотних опадів не прогнозують, лише вночі 27 лютого у західних та північних областях, вдень на південному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура вночі та вдень 0-6° тепла, вночі 26 лютого у східних та південних областях 0-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла (26 лютого у західних областях до 14° тепла).

На Київщині лише вночі 27 лютого ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.