Шосту річницю теракту біля Палацу спорту в Харкові, де у 2015 році загинули четверо осіб, ушанували мітингом та панахидою біля меморіального каменя на честь загиблих.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів співрганізатор акціїї, координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

"Близько пів сотні містян прийшли з квітами та запаленими свічками до пам'ятного знака біля Палацу спорту, щоб віддати шану чотирьом харків'янам - учасникам чисельної мирної ходи 22 січня 2015 року на честь річниці перемоги Революції Гідності у Харкові. Тоді від теракту загинули офіцер поліції Вадим Рибальченко, вчений-фізик Ігор Толмачов, студент Микола Мельничук та 15-річний школяр Данило Дідік", - зазначив Чистилін.

У Харкові вшанували пам'ять жертв теракту 2015 року / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, цей теракт став "помстою" за те, що 22 лютого 2014 року саме у Харкові було зірвано російський сценарій розколу України: "Тоді Партія регіонів зібрала у Палаці спорту з'їзд делегатів із півдня та сходу для обговорення теми федералізації, але тисячі харків'ян, які прийшли до Палацу, змусили учасників шабашу поспіхом розбігтися".

Акція зібрала рідних і близьких загиблих харків'ян. Панахиду провів настоятель храму Св. Іоана Богослова ПЦУ о. Віктор Маринчак, відомий як духовник Харківського Євромайдану.

Із закликом зберегти пам'ять про загиблих до учасників акції звернувся письменник із Києва Руслан Горовий - ініціатор всеукраїнського музичного проєкту пам'яті Данила Дідіка. Харківські музиканти заспівали біля меморіального каменю пісню, присвячену школяру-патріоту.

За словами Чистиліна, міська рада досі не виконала вимог активістів про надання школі №11, де вчився Данило Дідік, його імені.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року Фрунзенський райсуд Харкова засудив до довічного строку ув'язнення з конфіскацією майна звинувачених у вчиненні теракту в Харкові 2015 року - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова - але звільнив їх від відбування покарання: за даними держобвинувача, російською стороною до списку осіб у межах обміну військовополоненими принципово були включені Башликов, Дворніков та Тетюцький.

22 лютого 2015 року в результаті вибуху протипіхотної осколкової міни, яку терористи заклали на узбіччі вулиці, якою рухалася хода, загинуло четверо людей, ще дев'ятеро були поранені. СБУ встановила і затримала ймовірних організаторів теракту.