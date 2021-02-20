У Запоріжжі вшанували бійців «Азова», загиблих під час Широкинської операції
Бійці та ветерани АТО запалили смолоскипи на честь 14 загиблих побратимів, передає кореспондент Укрінформу.
Ветеран полку "Азов" Максим Зайченко (позивний "Максон") є безпосереднім учасником подій, що відбулись у лютому 2015 року та увійшли в історію України як Широкинська операція.
"Тоді також було дуже холодно. Широкинська операція тривала 5 днів. За цей час ми змогли відтіснити ворога на приблизно 15 - 20 км, що дозволило нам звільнити 5 населених пунктів", - говорить боєць.
За його словами, після "Іловайського котла" Широкинська операція стала єдиним вдалим наступом українських військ, а її полеглі Герої назавжди закарбовані у пам'яті українського народу.У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців батальону "Азов" / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
Учасники заходу провели "перекличку" та назвали позивний кожного з 14 загиблих бійців полку "Азов", а також запалили 14 смолоскипів.