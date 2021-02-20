У Запоріжжі вшанували бійців «Азова», загиблих під час Широкинської операції

У Запоріжжі біля пам’ятника Святославу відбулась акція вшанування пам'яті героїв Широкинської операції.

Бійці та ветерани АТО запалили смолоскипи на честь 14 загиблих побратимів, передає кореспондент Укрінформу.

Ветеран полку "Азов" Максим Зайченко (позивний "Максон") є безпосереднім учасником подій, що відбулись у лютому 2015 року та увійшли в історію України як Широкинська операція.

"Тоді також було дуже холодно. Широкинська операція тривала 5 днів. За цей час ми змогли відтіснити ворога на приблизно 15 - 20 км, що дозволило нам звільнити 5 населених пунктів", - говорить боєць.

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За його словами, після "Іловайського котла" Широкинська операція стала єдиним вдалим наступом українських військ, а її полеглі Герої назавжди закарбовані у пам'яті українського народу.

У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців батальону "Азов" / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Учасники заходу провели "перекличку" та назвали позивний кожного з 14 загиблих бійців полку "Азов", а також запалили 14 смолоскипів.