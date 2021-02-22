Спецслужби РФ намагалися завербувати держслужбовців на Луганщині

Українська контррозвідка зафіксувала спроби вербування громадян російськими спецслужбами та підконтрольними їм бойовиками терористичних організацій «Л/ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Особливий інтерес для ворога становлять посадовці, які мають доступ до секретної інформації. Так, оперативники СБУ встановили, що представники так званої «МДБ ЛНР» намагалися схилити до державної зради чиновницю Луганської ОДА. Терористи затримали жінку на КПВВ «Станиця Луганська» під час поїздки до родичів у тимчасово окупований Луганськ.

«Злочинців цікавила відома їй службова інформація, паролі доступу до електронних ресурсів ОДА та інші відомості щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні. Після повернення на мирну територію України посадовиця продовжила отримувати дзвінки від терористів із погрозами та вимогами передати їм відомості про її колег», - ідеться в повідомленні.

Проведена контррозвідкою СБУ ретельна перевірка показала, що жінка не мала наміру і не скоїла жодних дій на шкоду державній безпеці.

В іншому випадку терористам вдалося залучити співробітницю однієї з районних держадміністрацій. Бойовики спинили посадовицю на пункті пропуску «Ізварине» та шантажем і погрозами змусили погодитися на співробітництво на користь спецслужб РФ.

Після повернення на контрольовану Україною територію вона здійснила спробу виконати вороже розвідувальне завдання, однак відразу потрапила в поле зору СБУ.

Виявлені факти не є поодинокими. У 2020-2021 роках українська контррозвідника задокументувала на Луганщині близько десяти спроб втягнення держслужбовців у злочинну діяльність на шкоду безпеці України.