Житомирський лабцентр заявляє, що не отримав фінансування на 2021 рік

Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України заявляє, що не отримав фінансування на 2021 рік, через що не може виплатити зарплату працівникам та сплатити за енергоносії.

Про це йдеться в опублікованому на сайті лабцентру зверненні, передає Укрінформ.

У заяві йдеться, що у зв’язку з відмовою Міністерства охорони здоров’я підписати структуру, штатний розпис та кошторис на 2021 рік виникла реальна загроза припинення діяльності лабораторного центру.

Як зазначається, наразі установа не має змоги сплатити за спожиті енергоносії (газ, електроенергію, тепло) та воду, не може придбати витратні матеріали для лабораторій (в першу чергу вірусологічної) та виплатити заробітну плату працівникам.

У лабцентрі заявляють, що «відмова заступника міністра МОЗ України Віктора Ляшка у підписанні документів ґрунтується на тому, що подати дані документи йому на підпис може лише громадянин Олександр Зарицький, який не працює в установі і права підпису не має».

У цьому зв'язку автори звернення заявляють, що Міністерство юстиції та його структурні підрозділи «неодноразово приймали рішення про неправомірність наказів МОЗ України щодо призначення О. Зарицького на посаду директора».

«Колектив ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» звертається до Президента України, Прем’єр-міністра України, керівництва ВООЗ, народних депутатів України, органів місцевої влади та правоохоронних органів не дати ... знищити нашу установу та звернути роботу колективу, направлену на боротьбу з епідемією в Житомирській області та захист населення від небезпечної хвороби», - йдеться у зверненні.

Укрінформ звертався по коментар до Віктора Ляшка, однак він не відреагував.

Як повідомляв Укрінформ, Віктор Ляшко двічі приїздив до Житомира щодо звільнення в.о. директора лабцентру Зіновія Парамонова. Згодом його звільнили, а керівником центру призначили Олександра Зарицького, але Парамонов поновився на посаді.