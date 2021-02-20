У Хмельницькому вшанували пам’ять 322 героїв, які продовжили справу Небесної сотні

У Хмельницькому в День Героїв Небесної Сотні відбулася пам'ятна хода.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька облдержадміністрація.

«Згадуємо цього дня і тих, хто із зброєю в руках продовжив справу Небесної сотні – наших воїнів, що полягли на фронтах неоголошеної російсько-української війни. Портрети 322 героїв пронесли в руках учасники пам’ятної ходи вулицями обласного центру», - йдеться у повідомленні.

Біля пам’ятника героям Небесної сотні відслужили поминальну панахиду, в якій узяли участь військовослужбовці, громадськість, представники влади області та міста.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя монумента.

Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року, в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.