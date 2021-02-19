На Дніпропетровщині затримали банду рейдерів, яка тероризувала фермерів

На Дніпропетровщині поліція затримали членів злочинної організації, які тероризували та захоплювали майно фермерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція України.

Розбійні напади, погрози вбивством, викрадення – методи, які використовували зловмисники для захоплення майна місцевих аграріїв. Поліцейські затримали організатора і трьох найактивніших учасників.

Як встановили поліцейські, організував діяльність злочинної організації, що спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, 48-річний киянин. У помічники взяв мешканців столиці, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. У поле зору зловмисників потрапляли виключно фермери. Аби заволодіти їхнім майном, постраждалим погрожували фізичною розправою, навіть вбивством. Надалі скоювали озброєні напади на працівників фермерських господарств. Якщо такі методи не діяли на аграріїв, вдавалися до викрадень.

"Восени минулого року учасники угруповання викрали фермера, силою змусили його працівників залишити місце роботи та утримували потерпілого до того часу, поки не зібрали урожай. Надалі на підставі підроблених документів переоформили фермерське господарство на свою підставну особу", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині затримали банду рейдерів

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили всіх учасників, які брали участь у захопленні майна фермерів.

"У четвер, 18 лютого, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД, полку поліції особливого призначення та спецпідрозділу ДСР затримали організатора та трьох учасників злочинної організації. Крім того, провели санкціоновані обшуки на території Києва, Запоріжжя, Дніпропетровської та Херсонської областей. Вилучили зброю, автомобілі зловмисників, «чорнові» записи, радіостанції, господарську документацію, печатки різних товариств та інші речі, які використовувалися у злочинній діяльності", - повідомляють у Нацполіції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чотирьом затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ст. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За скоєне організатору та учасникам злочинної організації може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що ухвалення пакету земельних законів, антирейдерського закону, відкриття даних Держгеокадастру захистять українських аграріїв від рейдерських атак. Про це в Укрінформі на пресконференції «Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки»