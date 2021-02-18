У Франківську відкрили почесне консульство Хорватії

В Івано-Франківську відкрилося почесне консульство Республіки Хорватія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«18 лютого з нагоди відзначення 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Республіки Хорватія заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін взяв участь в урочистому відкритті почесного консульства Хорватії в Івано-Франківську», - ідеться у повідомленні.

У заході також взяли участь голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук, посол Хорватії в Україні Аніца Джамич, представники місцевої влади.

«Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми високо це цінуємо», - наголосив Єнін.

За словами заступника міністра, почесне консульство сприятиме поглибленню взаємовигідних відносин України та Хорватії у сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти та науки.

Він висловив упевненість, що завдяки активній діяльності почесного консула Віталія Запухляка Україна та Хорватія матимуть можливість збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити нові інвестиції.

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Хорватія також має почесне консульство у Святогірську, куди воно було тимчасово перенесене з Донецька. За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Хорватією склав 61,4 млн. доларів. Експорт становив 21,3 млн доларів, імпорт – 40 млн доларів.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко підписала угоду з Олександром Кірічуком про функції та обов’язки почесного консула України в Окленді, Нова Зеландія.

Фото: Галицький кореспондент