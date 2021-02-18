У Харкові розбили вітрини магазину брендового одягу

Поліція встановлює осіб, причетних до нічного пошкодження майна магазину на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції № 3 близько 03:10. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження та речові докази", - йдеться у повідомленні.

Невідомі пошкодили 10 скляних вітрин та вхідні двері до магазину. Сума збитків встановлюється.

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Наразі інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 3. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.