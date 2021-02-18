У Франківську евакуюють аеропорт, університети та ліцеї — поліція шукає вибухівку

Поліцейські Івано-Франківщини перевіряють інформацію про замінування більше десяти об’єктів в обласному центрі, серед яких - аеропорт, кілька університетів, ліцей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок. На місці працюють поліцейські, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками... Евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу територію”, - йдеться у повідомленні.

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Триває перевірка отриманих повідомлень. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

Як повідомлялося, у Одесі 17 лютого правоохоронці перевіряли анонімне повідомлення про мінування стратегічних об’єктів - вибухових пристроїв та речовин не було виявлено.