На Прикарпатті досі обмежений рух вантажівок на деяких дорогах

В Івано-Франківській області станом на ранок 17 лютого продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 17 лютого за інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечено. З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено 458 осіб та 337 одиниць техніки. Додатково від ДСНС залучалось 7 одиниць важкої інженерної техніки. Всього розчищено 110 км.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Крім того, згідно з повідомленням, підрозділами ДСНС протягом доби зі снігових заметів вивільнено 45 транспортних засобів (з початку негоди – 2 тис. 794 одиниць, у тому числі 107 карет швидкої медичної допомоги та 80 автобусів) та надано допомогу 92 особам (з початку негоди – 5 тис. 427 особам).

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 17 лютого, в Україні переважно без опадів, сніг очікується лише у західних та північних областях, температура вдень 6-11° морозу.

Фото: ДСНС